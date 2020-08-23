23.08.2020 (13:44)

Глава Минобороны Центральноафриканской Республики поблагодарила Россию за поддержку и помощь

Министр обороны Центральноафриканской Республики Мари Ноэль Койара поблагодарила Россию за помощь, оказанную в критическое для страны время.

«Хочу передать мои пожелания Российской Федерации от лица президента Туадера и его семьи. Хочу начать с того, что скажу спасибо Российской Федерации, российскому народу и вам лично за помощь, которую Центральноафриканская Республика продолжат получать», – сказала министр обороны на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Она отметила помощь России в том, что касается техники, обучения, технических консультаций.

«Наше сотрудничество растёт и развивается. Мы видим, что Российская Федерация всячески нам помогает, – отметила Койара. – Мы знаем, что сегодня, к сожалению, боевые группы, которые действуют на территории страны, получают откуда-то снабжение. Мы пока не знаем откуда. Но мы надеемся, что благодаря обрученному персоналу с нашей стороны мы сможем достичь положительных результатов».

«Рассматриваем Центральноафриканскую Республику как надежного и перспективного партнера России на Африканском континенте», – сказал в ответном слове Сергей Шойгу.

Он отметил, что интенсивность взаимодействия между военными ведомствами двух стран растет с каждым годом. «Настроены на продолжение активного сотрудничества с вашей страной в вопросах укрепления безопасности и стабильности в Африке», - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Российский министр отметил, что близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет двум государствам объединять усилия в интересах становления и укрепления справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.

«Спасибо, что в непростой эпидемиологической обстановке нашли возможность посетить Международный военно-технический форум «Армия», – добавил Сергей Шойгу.



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