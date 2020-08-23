23.08.2020 (13:00)

Министр обороны Сергей Шойгу изучил экспозицию авиатехники в Кубинке перед открытием форума «Армия-2020»

Сегодня Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед открытием форума «Армия-2020» посетил выставку новейшей авиатехники на аэродроме в Кубинке.

Сергей Шойгу начал с осмотра закрытой части, на которой представители предприятий оборонно-промышленного комплекса показали ему многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ и перспективный тяжелый беспилотник «Охотник».

Как отметил гендиректор компании «Сухой» Илья Тарасенко, некоторые представленные на форуме разработки «уже внедрены и производятся серийно».

Министр также ознакомился с беспилотником «Альтиус», истребителями Су-35С и МиГ-35, вертолетами Ка-52К, Ми-28Т, Ми-171Ш, представленными на открытой части экспозиции.

После осмотра экипажи самолетов Су-57 и МиГ-35 продемонстрировали в воздухе летные возможности этой авиационной техники.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке «Патриот».



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