23.08.2020 (12:50)

Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков открыл 6-й Международный этап конкурса по полевой выучке “Десантный взвод-2020”

Сегодня в Пскове, на полигоне “Завеличье” гвардейского десантно-штурмового соединения, в шестой раз стартовал Международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод-2020».

В торжественной церемонии открытия конкурса приняли участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков, руководитель Аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, ветераны Воздушно-десантных войск, представители общественных организаций и ВВПОД «Юнармия».

В параде команд-участниц приняло участие более 200 участников соревнований в составе 10 команд из Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Беларусь, Королевства Камбоджа, Китайской Народной Республики, Республики Конго, Республики Мали, Республики Намибия, Российской Федерации, Республики Таджикистан; Республики Экваториальная Гвинея.

Церемония открытия началась с поднятия флага соревнований. Почетное право поднять флаг игр было предоставлено победителю Международного этапа конкурса «Десантный взвод-2019» гвардии рядовому Константину Лаврентьеву.

Открыл Международный этап конкурса заместитель командующего Воздушно-десантными войсками о коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков: «Сегодня, уже по сложившейся традиции, мы открываем международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимый в рамках Шестых Армейских международных игр две тысячи двадцатого года.

С каждым годом интерес и география стран, присоединяющихся к международным Армейским играм и Десантному взводу приумножается.

Здесь собрались лучшие из лучших представители Воздушно-десантных войск стран - участниц соревнований, которые демонстрируя свои умения, показывают всему миру пример дружбы между нашими странами.

Уверен, что проведение данных игр способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих и экипажей, их мастерства и слаженности, укреплению международного сотрудничества вооруженных сил стран-участниц соревнований.

В течение десяти дней на территории Псковской области в захватывающих состязаниях сойдутся лучшие представители Воздушно-десантных войск из 10 стран.

Не сомневаюсь, что показывая во время соревнований свой высокий профессионализм и мастерство, участники игр поставят новую планку в подготовке и выучке десантников».

В заключении выступления, генерал-лейтенант Андрей Холзаков, от имени командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, Командования и Военного Совета Воздушно-десантных войск, пожелал всем честной борьбы, успехов во всех этапах и победы в конкурсе.

Первый этап конкурса завтра, 24 августа с.г., в ходе которого участники определят лучшую команду в десантировании в составе взвода, сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 километров.

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