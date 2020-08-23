23.08.2020 (12:31)

Сегодня в Калининградской области прошла церемония открытия международного конкурса «Морской десант-2020»

Сегодня на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса «Морской десант-2020».

В церемонии открытия приняли участие представители командования Военно-Морского Флота Российской Федерации, Балтийского флота, рота почетного караула, команды-участницы. В рамках официальной части прошло торжественное представление команд участников, подъем флага Армейских международных игр и жеребьёвка. Затем состоялись показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты, концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота и вокально-инструментальной группы «Черные береты».

Для гостей мероприятия была развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. На специальных стендах представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, а также вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ.

На протяжении полутора недель более 100 военнослужащих России и Таджикистана будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

В общей сложности, участники конкурса преодолеют более 30 препятствий в трех этапах конкурса, которые называются «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трассы с препятствиями составит порядка 10 километров, 600 метров из которой пройдут по воде. В состязаниях военнослужащие покажут мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием – автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм.

Кроме того, морские пехотинцы стран-участниц выполнят комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнят огневые задачи по различным мишеням.

24 августа в 10.00 на полигоне Хмелевка стартует первый этап состязаний - «Полоса препятствий». По условиям конкурса, каждый военнослужащий команды в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах должен преодолеть данную специализированную полосу, на которой установлены 19 препятствий и общей протяженностью 1200 метров. Наиболее сложные элементы, которые предстоит преодолеть участникам – «телеграфный столб», «участок канализации», «линия связи» и другие препятствия.

Стоит отметить, что вход для зрителей на этапы конкурса свободный и все желающие смогут наблюдать за ходом проведения состязаний. Для гостей от железнодорожной станции Приморск до мест проведения конкурса будет курсировать бесплатный автобус.

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