23.08.2020 (10:00)

В Новгородской и Псковской областях завершились тактические учения с радиотехническими подразделениями ЗВО

На территории Новгородской и Псковской областей прошли тактические учения с радиотехническими батальонами Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В течение недели военнослужащие радиотехнических подразделений дивизии ПВО провели комплекс мероприятий тактических учений: совершили марш на учебные позиции, где провели маскировку местности, выполнили нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение, топографической привязке, заступили на боевое дежурство, отработали вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению контрольных целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдачи боевой информации на вышестоящие командные пункты «Бастион», «Фундамент», «Универсал».

В ходе учений особое внимание было уделено обеспечению радиолокационной информацией зенитных ракетных подразделений, принимавших участие в тактическом учении.

Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей осуществлялись мобильными трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлет».

В мероприятии было задействовано более 130 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной техники радиотехнических войск объединения.

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