23.08.2020 (08:30)

Впервые два международных конкурса АрМИ-2020 «Конный марафон» и «Военное ралли» стартовали в Республике Тыва

Впервые сразу два конкурса «Конный марафон» и «Военное ралли» Армейских международных игр - 2020 стартовали в Республике Тыва.

Церемония открытия конкурсов состоялась на площади "Арата" в столице Республики Тыва городе Кызыл. В ней приняли участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, представители Министерства обороны Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств, участники соревнований из Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и представители администрации региона.

«По накалу страстей наши соревнования мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. В них зрители увидят высококлассное владение современной военной автомобильной техникой, слаженное действие вьючно-транспортных подразделений, умение быстро принимать в сложной обстановке грамотные решения. Однако главной целью соревнований является не только повышение мастерства и профессионализма, но и укрепление нашего войскового товарищества и боевого братства. Уверен, что подобные совместные мероприятия позволят значительно укрепить боевое содружество между нашими государствами и будут способствовать их процветанию», - сказал генерал-полковник Лапин.

Он добавил, что в конкурсе «Военное ралли» примут участие команды ведущих предприятий автомобильной промышленности России - Камского и Уральского автомобильных заводов, которые в очередной раз продемонстрируют мощь российской военной техники.

Международные этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» пройдут в Республике Тыва с 23 по 30 августа. В «Конном марафоне» примут участие команда России и дебютант конкурса - команда Узбекистана.

В «Военном ралли» будут представлены команды Вооруженных сил Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана. Вне конкурсной программы в соревнованиях примут участие команды автомобильных заводов КАМАЗ и Урал.

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