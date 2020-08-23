23.08.2020 (08:00)
Мероприятия международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" пройдут в отдаленных гарнизонах ВВО в Приморском крае
На площадке в поселке Сибирцево вниманию посетителей военно-технического форума (МВТФ) "АРМИЯ-2020" будет представлена статическая экспозиция гусеничной и колёсной техники вооружения, военной и специальной техники. Творческие и культурно-художественные коллективы выступят с концертной программой перед присутствующими зрителями.
Разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения, а также подразделения радиационной, химической и биологической защиты отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа продемонстрируют зрелищные, показные выступления. Военнослужащие приготовят для всех желающих армейскую кашу и горячий чай.
На информационно-пропагандистском месте "Твой выбор" пройдут мероприятия по популяризации службы в Вооружённых силах Российской Федерации и отбору военнослужащих для прохождения военной службы по контракту.