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23.08.2020 (08:00)

Мероприятия международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" пройдут в отдаленных гарнизонах ВВО в Приморском крае

На площадке в поселке Сибирцево вниманию посетителей военно-технического форума (МВТФ) "АРМИЯ-2020" будет представлена статическая экспозиция гусеничной и колёсной техники вооружения, военной и специальной техники. Творческие и культурно-художественные коллективы выступят с концертной программой перед присутствующими зрителями.

Разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения, а также подразделения радиационной, химической и биологической защиты отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа продемонстрируют зрелищные, показные выступления. Военнослужащие приготовят для всех желающих армейскую кашу и горячий чай.

На информационно-пропагандистском месте "Твой выбор" пройдут мероприятия по популяризации службы в Вооружённых силах Российской Федерации и отбору военнослужащих для прохождения военной службы по контракту.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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