23.08.2020 (07:45)

В военном городке п. Сергеевка Приморской общевойсковой армии ВВО открыты новые детские площадки

На территории военного городка Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в п. Сергеевка открыты новые детские площадки.

При строительстве игрового комплекса постарались учесть потребности всех групп населения военного городка. Родители смогут наблюдать за своими детьми сидя на скамейках, пока младшее поколение развлекается на игровом комплексе.

Эти детские площадки, оснащенные ударопрочным покрытием, предназначены как для малышей, так и для детей старшей возрастной группы. Современные площадки для отдыха детей располагаются вблизи жилых домов, предназначенных для размещения семей военнослужащих по контракту. В составе комплексов – песочницы, качели, горки, домики и другие элементы для детей до 12 лет.

Кроме того, в Сергеевском гарнизоне, в этом месяце были реставрированы и старые детские площадки, располагающиеся на территории военного городка.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице