23.08.2020 (07:30)
Юнармейцы Хабаровска примут участие в патриотической танцевальной акции "Победный вальс"
В Хабаровске воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" примут участие в патриотической танцевальной акции "Победный вальс".
3 сентября, в день 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны, на площади "Город воинской славы" Юнармейцы и другие участники акции исполнят вальс.
Смысл акции заключается в том, что около 100 танцевальных пар, одетые в стиле военных лет, одновременно станцуют танец под музыку того времени.
Обучение танцу будет проходить в два этапа. В официальной группе «Юнармии» будут опубликованы онлайн-уроки, описывающие каждые движения танца. В дальнейшем при благоприятной эпидемиологической обстановке репетиции будут проходить на площади "Город воинской славы".
Для участия в акции приглашаются все желающие.