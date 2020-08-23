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23.08.2020 (07:30)

Юнармейцы Хабаровска примут участие в патриотической танцевальной акции "Победный вальс"

В Хабаровске воспитанники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" примут участие в патриотической танцевальной акции "Победный вальс".

3 сентября, в день 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны, на площади "Город воинской славы" Юнармейцы и другие участники акции исполнят вальс.

Смысл акции заключается в том, что около 100 танцевальных пар, одетые в стиле военных лет, одновременно станцуют танец под музыку того времени.

Обучение танцу будет проходить в два этапа. В официальной группе «Юнармии» будут опубликованы онлайн-уроки, описывающие каждые движения танца. В дальнейшем при благоприятной эпидемиологической обстановке репетиции будут проходить на площади "Город воинской славы".

Для участия в акции приглашаются все желающие.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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