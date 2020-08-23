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23.08.2020 (07:15)

Юнармейцы города Белогорска Амурской области стали участниками конкурса «Юнармия в кадре»

Юнармейцы школ города Белогорска приняли участие в конкурсе «Юнармия в кадре», стартовавшего 23 августа одновременно с началом всероссийского военно-технического конкурса «Армия-2020».

В ходе проведение конкурса «Армия-2020» юнармейцам представилась возможность не только побывать на столь масштабном событии, но и показать свое мастерство воспользовавшись съемочным оборудованием. Изъявившим желание принять участие в номинациях «Лучший репортаж» и «Мастерство будущего» предстоит серьезная работа. Свои работы ребята опубликуют в социальных сетях и на официальном сайте «Юнармия».

Среди представленных работ, членами жюри будут выбраны лучшие. Победители конкурса будут представлены к различным наградам.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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