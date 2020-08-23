23.08.2020 (06:45)

Творческие коллективы Приморья провели концерт в полевом лагере военнослужащих Краснознаменной общевойсковой армии

Завершилось специальное учение с военно-политическими органами в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведением концерта, в рамках акции, приуроченной 75 – й годовщине окончания Второй мировой войны - «Мой дед – Герой и победитель, я победу Его храню!».

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае военнослужащим объединения исполнили свои композиции творческие коллективы Дома офицеров Уссурийского гарнизона, а также Дома культуры п. Пограничный. Кроме того, с песней «Берега», под аплодисменты военнослужащих выступил водитель электрик соединения управления ВВО рядовой Андрей Папулов.

Для проведения концерта в полевых условиях была сооружена импровизированная сцена. Военнослужащие услышали самые известные песни фронтовых лет, а также современные: «Кукушка», «Дальний Восток», «Россия», «Полевые цветы» и многие другие.

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