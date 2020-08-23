Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.08.2020 (06:45)

Творческие коллективы Приморья провели концерт в полевом лагере военнослужащих Краснознаменной общевойсковой армии

Завершилось специальное учение с военно-политическими органами в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведением концерта, в рамках акции, приуроченной 75 – й годовщине окончания Второй мировой войны - «Мой дед – Герой и победитель, я победу Его храню!».

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае военнослужащим объединения исполнили свои композиции творческие коллективы Дома офицеров Уссурийского гарнизона, а также Дома культуры п. Пограничный. Кроме того, с песней «Берега», под аплодисменты военнослужащих выступил водитель электрик соединения управления ВВО рядовой Андрей Папулов.

Для проведения концерта в полевых условиях была сооружена импровизированная сцена. Военнослужащие услышали самые известные песни фронтовых лет, а также современные: «Кукушка», «Дальний Восток», «Россия», «Полевые цветы» и многие другие.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих ВВО впервые состоится в небольших населенных пунктах Забайкалья
В доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области прошел тематический утренник, посвященный Курской битве
На открытии Международного конкурса «Суворовский натиск» зрителям покажут огневые возможности артиллерии и современного вооружения
Международный военно-технический форум «Армия-2020» впервые пройдёт на Курильских островах

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false