23.08.2020 (06:30)

Военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих ВВО впервые состоится в небольших населенных пунктах Забайкалья

Мероприятия военно-технического форума «Армия-2020» с участием военнослужащих соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), впервые пройдут в населенных пунктах Домна, Горный, а также в городе Борзя Забайкальского края.

В Домнинсом гарнизоне мероприятия форума состоятся на территории зенитно-ракетного соединения, где будет развернуто 11 экспозиций статического показа вооружения. В общей сложности к показу спланировано 5 единиц специальной техники, в том числе авиационной, 15 единиц стрелкового оружия, а также боевая экипировка и обмундирование.

В поселке Горном проведение форума спланировано на центральной площади им. Тюрина. На весь период проведения мероприятия планируется работа 10 выставочных экспозиций. Посетителям будут представлены современные образцы техники соединений ракетных войск и артиллерии, в частности, четырехосный КамАЗ-63501 «Медведь» с прицепной колесной гаубицей 2А65 «Мста-Б», пусковая установка и транспортно-заряжающая машина оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Помимо этого, специалистами подразделения РХБ защиты будет представлена боевая и транспортно-заряжающая машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

В городе Борзя военно-технический форум пройдет на площади им. Ленина, где будет развернуто 11 площадок с выставкой техники, оружия, экипировки и обмундирования. Помимо танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок, гостям покажут современные образцы стрелкового и холодного оружия, приборы ночного видения, а также новейшие костюмы снайпера «Леший».

Военно-технический форум на территории населенных пунктов Забайкальского края пройдет с 27 по 29 августа. В нем примут участие порядка 300 военнослужащих, и задействовано около 100 единиц современного вооружения и военной техники.

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