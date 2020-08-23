23.08.2020 (06:15)

В доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области прошел тематический утренник, посвященный Курской битве

В доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) прошел тематический утренник, посвященный победе Советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Курской битве.

Перед вновь прибывшим пополнением военнослужащих соединений и воинских частей Белогорского выступили представители Белогорского исторического музея и участники военно-патриотического клуба «Мото-патриот», а также работники дома офицеров.

В ходе утренника молодым солдатам рассказали о великом героизме и отваге Советских воинов, принимавших участие в той великой битве 1943 года, которая стала переломным моментов в ходе великой отечественной войны.

После лекции, участники тематического утренника переместились в музей Белогорского дома офицеров.

Мероприятие проводилось в соответствии с требованиями по предотвращению распространения короновирусной инфекции и строгим соблюдением всех санитарных норм.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице