Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.08.2020 (06:15)

В доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области прошел тематический утренник, посвященный Курской битве

В доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) прошел тематический утренник, посвященный победе Советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Курской битве.

Перед вновь прибывшим пополнением военнослужащих соединений и воинских частей Белогорского выступили представители Белогорского исторического музея и участники военно-патриотического клуба «Мото-патриот», а также работники дома офицеров.

В ходе утренника молодым солдатам рассказали о великом героизме и отваге Советских воинов, принимавших участие в той великой битве 1943 года, которая стала переломным моментов в ходе великой отечественной войны.

После лекции, участники тематического утренника переместились в музей Белогорского дома офицеров.

Мероприятие проводилось в соответствии с требованиями по предотвращению распространения короновирусной инфекции и строгим соблюдением всех санитарных норм.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На открытии Международного конкурса «Суворовский натиск» зрителям покажут огневые возможности артиллерии и современного вооружения
Международный военно-технический форум «Армия-2020» впервые пройдёт на Курильских островах
На полигоне Дальневосточного ВОКУ развернута передовая группа медицинского спецназа Восточного военного округа
Впервые военно-технический форум «АРМИЯ-2020» пройдет на двух площадках в городе Бикин Хабаровского края

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false