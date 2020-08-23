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23.08.2020 (08:45)

Сертификаты на право судейства получили судьи международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

Сегодня в Новосибирском высшем военном командном училище в торжественной обстановке судьям Международного конкурса «Отличники войсковой разведки» вручили сертификаты на право судейства.

Перед началом международного этапа соревнований судьи и арбитры ознакомились с положением о судействе, порядке начисления штрафных баллов, определили полномочия и обязанности судей и арбитров, после чего сдали квалификационный зачет, по результатам которого организаторы конкурса вручили судьям повязки и сертификаты на право судейства.

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» пройдет с 23 августа по 05 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

Военным разведчикам в ходе этапа предстоит преодолеть «тропу разведчика», форсировать водные преграды. Также будут оцениваться совершение марш-броска, стрельба, навыки ведения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Отличники войсковой разведки
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