23.08.2020 (06:00)

Российские военные автоинспекторы впервые показали мастер-класс по сверхбыстрой замене колеса и экстремальной парковке на патрульной машине узбекских полицейских

Сегодня на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» вооруженных сил Республики Узбекистан, расположенного вблизи города Коканд российская команда военных автоинспекторов провела первую тренировку по наиболее сложным элементам контраварийной подготовки.

Демонстрируя мастер-класс по замене колеса на патрульной машине, российские специалисты выполнили задачу, перекрыв нормативные показатели в несколько раз.

Основой тренировки стало выполнение таких элементов подготовки, как оказание первой помощи пострадавшему, тушение пожара, параллельной парковки и замены колеса.

Тренировка российских военных автоинспекторов проводилась в рамках подготовки к международным соревнованиям «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020.

Всего российская команда, участвующая в конкурсе провела 5 раздельных тренировок, в ходе которых военные автоинспекторы выполнили более 30 нормативов и отработали более 20 часов вождения на патрульных автомобилях.

Торжественное открытие конкурса состоится 25 августа 2020 года на полигоне «Кокандский» вблизи города Коканд.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года.

Подготовка к соревнованиям проводиться с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Страна-соорганизатор предоставляет командам технику и все виды обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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