23.08.2020 (07:00)

Сегодня в России пройдет международный конкурс «Безопасная среда» с участием команд из девяти стран мира

Экипажи химической разведки из девяти стран прибыли на полигон «Песочное» учебного центра Военной академии РХБ защиты (Ярославская область), где пройдёт международный конкурс «Безопасная среда-2020».

В конкурсе участвуют команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета». Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки водителям разведывательных химических машин РХМ-4 предстоит продемонстрировать навыки вождения специальной техникина замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определитьотравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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