23.08.2020 (05:45)

На Камчатке военная полиция провела специальное учение по блокированию угнанного вооруженными террористами грузового автомобиля

В Петропавловске-Камчатском проведено специальное учение регионального подразделения военной полиции.

По легенде учения один из военных автомобилей КАМАЗ был захвачен группой неустановленных вооруженных людей и угнан с маршрута в районе полигона «Радыгино».

После оповещения о случившемся, по тревоге было поднято дежурное подразделение Военной полиции, усилены посты военной автомобильной инспекции, оповещены органы МВД столицы края.

Угнанный автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, обнаружили и преследовали три специальных автомобиля ВАИ. После отказа водителя выполнить требования инспекторов остановится, военные полицейские открыли огонь по колесам КАМАЗа.

Учитывая опасные маневры грузового автомобиля и наличие в нем вооруженных людей, было принято решение о блокировании машины с привлечением грузовых автомобилей и бронетранспортёра БТР-82А.

При приближении преследуемого автомобиля бронетранспортёр открыл по нему огонь из крупнокалиберного пулемёта и повредив, вынудил остановиться. Наряды военной полиции вступили в перестрелку с «террористами», обезоружили и задержали их.

В специальном учении было задействовано более 30 военнослужащих военной полиции и порядка 10 единиц техники.

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