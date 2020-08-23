23.08.2020 (05:30)

Более 300 военнослужащих Тихоокеанского флота обеспечивали проведение военно-спортивной игры «Гонка Героев» во Владивостоке

22 августа на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» прошла традиционная военно-спортивная игра «Гонка Героев».

В церемонии её открытия приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, военнослужащие соединений и воинских частей.

Гости спортивного праздника увидели показательное выступления морских пехотинцев Тихоокеанского флота по рукопашному бою, выставку вооружения и военной техники Береговых войск ТОФ, где были представлены бронетранспортёры БТР-82А, БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», машины разминирования.

Для участников соревнований, которых в текущем году оказалось более 1500, было подготовлено 8 километров трассы с 25-ю препятствиями, рассчитанными на различный уровень физической подготовки. Кроме того, более 200 инструкторов по физической подготовке и спорту из числа военнослужащих Тихоокеанского флота оказывали активное содействие участникам игры во время прохождения дистанции, обеспечивали динамику прохождения трассы, используя имитацию и холостые боеприпасы.

Также проведение массового мероприятия обеспечивали музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота, военные медицинские бригады, военная полиция и инспектора Военной автомобильной инспекции.

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