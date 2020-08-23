23.08.2020 (05:15)

Участники конкурса «Мастера автобронетанковой техники» нанесли национальные эмблемы и гоночные номера на свои боевые машины и провели заключительное обслуживание техники перед началом соревнований

Накануне торжественного открытия Армейских международных игр-2020 представители судейской коллегии Международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» совместно с участниками соревнований нанесли на машины национальные флаги и эмблемы своих стран, а также гоночные номера согласно порядку выхода автомобилей на трассу, ранее определенному жеребьевкой.

Кроме того, каждая машина несет эмблемы Армейских международных игр, организатора соревнований — Главного автобронетанкового управления ВС РФ, а также специальный баннер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед этим водители провели заключительное техническое обслуживание своих автомобилей перед началом соревнований. Особое внимание уделялось подтверждению полной технической исправности автомобилей, а также их готовности к преодолению препятствий, предусмотренных маршрутами полигона Острогожск. В процессе работ иностранные военные спортсмены активно консультировались и обращались за советами к российским коллегам.

Убедившись в исправности своих автомобилей, водители доставили их на контрольный технический осмотр представителями судебной коллегии и военной автомобильной инспекции Западного военного округа, подтвердившими готовность машин к соревнованиям и отсутствие в них недочетов, способных повлиять на безопасность конкурсантов.

После этого техника осталась в закрытом парке, и доступ к ней участники получат только перед первым этапом состязаний — «Индивидуальной гонкой», которая пройдет на полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы ВС РФ в Воронежской области в понедельник 24 августа.

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» пройдет в Острогожск с 23 по 29 августа. Представители России, Беларуси, Китая и Узбекистана проведут неделю в напряженной борьбе за звание лучших специалистов автотехнического обеспечения из четырех стран.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз. Конкурсы проходят на территории 5 государств - России, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.

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