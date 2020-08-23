23.08.2020 (09:01)

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт в военной гавани Новороссийской ВМБ Черноморского флота

Мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2020» пройдут в военной гавани Новороссийской Военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ).

В связи с действующими в регионе противоэпидемиологическими ограничениями, для сохранения здоровья гостей форума и выполнения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на предотвращение возникновения вирусных инфекций, на контрольно-пропускном пункте НВМБ организован медицинский пункт осмотра прибывающих гостей и измерения температуры тела.

В период с 27 по 29 августа на территории объединения жителям и гостям города-героя Новороссийска будет представлен статический показ около 50 единиц вооружения, военной техники и специального водолазного снаряжения НВМБ.

В частности, на причалах Военно-морской базы будут выставлены для показа спасательный буксир проекта 22870, противодиверсионный катер проекта 21980 и патрульный катер проекта 03160.

Кроме того, впервые в военно-техническом форуме будет задействован новейший большой гидрографический катер проекта 23040Г "Борис Слободник", построенный для флота.

Также в статическом показе будет представлена боевая и специальная техника Воздушно-десантных войск, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10М», бронеавтомобиль «Рысь», бронетранспортер БТР-82А, самоходная артиллерийская установка «Нона», боевая машина десанта БМД-2 и армейские мотовездеходы АМ-1.

Отдельным элементом форума станет демонстрация специальных навыков боевыми пловцами отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника с использованием современного учебно-тренировочного комплекса.

В мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2020» смогут принять участие все желающие жители и гости города Новороссийска. Для входа на территорию НВМБ при себе необходимо иметь паспорт и медицинскую маску.

Основными целями форума является стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, деятельности перспективных специалистов научно-исследовательских организаций, укрепление сотрудничества с предприятиями и организациями промышленности, а также популяризация службы в Вооруженных силах РФ и патриотическое воспитание молодежи.

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