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23.08.2020 (05:00)

Российские специалисты химической разведки продемонстрировали иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению

Российские экипажи на полигоне «Песочное» (Ярославская область) продемонстрировали своим иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению машин РХБ-разведки на максимальных скоростях.

Показательное выступление прошло в рамках подготовки к Международному конкурсу «Безопасная среда».

Специальный «биатлон» по химической разведке предполагает гонки на бронетранспортёрах, дрифт на песке, форсирование водоёма, скоростной участок с классической змейкой, преодоление конкурсантами минно-взрывных заграждений и огненно-штурмовой полосы.

Российская команда безупречно преодолела маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами, водной преградой и огненно-штурмовой полосой.

Специалисты, дебютировавшие на конкурсе, высоко оценили уверенные и слаженные действия своих коллег.

Команды из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик выступают в конкурсе на технике российского производства. Именно для этих состязаний в России завершено строительство первого полигона для экстремального вождения машин РХБ-разведки.

Соревнования предполагают выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите.

Конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на заражённой территории, специальную обработку техники и экипировки.

Проводимые состязания вносят элементы новизны в тактику действий подразделений РХ разведки, позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной боевой техникой в нестандартных условиях.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Безопасная среда
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