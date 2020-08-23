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23.08.2020 (00:00)

В Узбекистане состоялась жеребьевка выступлений команд-участниц конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На горном полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана состоялась жеребьевка очередности выступлений команд-участниц конкурса АрМИ-2020 «Военно-медицинская эстафета».

В торжественной обстановке участникам соревнований представили судейскую коллегию и наблюдателей конкурса. Узбекские военнослужащие под аккомпанемент военного оркестра  внесли в зал главный кубок, за который уже в ближайшие дни развернется борьба между военнослужащим из шести стран: Узбекистана, России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Палестины.

Присутствовавшие на церемонии прославленные узбекские спортсмены методом жеребьевки определили очередность выступления команд. На первом этапе конкурса «Индивидуальное мастерство» российской команде предстоит выступать второй. В выполнении комплексных упражнений по преодолению полосы препятствий и состязаниях по специальной подготовке российские военнослужащие посоревнуются с военными медиками из Белоруссии, а сборная Палестины выступит в паре с Таджикистаном. Последними на этапе «Индивидуальное мастерство» выйдут военнослужащие из Узбекистана и Вьетнама.

На этапе «Командное первенство», в ходе которого среднему и младшему медицинскому персоналу предстоит выносить условно раненых с поля боя, а врачебному составу демонстрировать свои навыки и знания в симуляционном центре, российская команда выступит третьей. Откроют этап команды из Палестины и Узбекистана. Специалисты из России выступят в паре с коллегами из Таджикистана. Закрывать этап предстоит военнослужащим из Белоруссии и Вьетнама.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Медицина , Военно-медицинская эстафета
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