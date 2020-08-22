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22.08.2020 (23:00)

Подсветка цветов флага РФ украсила Главный храм ВС РФ

Стены главного храма ВС РФ в Подмосковье раскрасили в цвета российского триколора в субботу вечером в честь Дня Государственного флага РФ.

В этот день в 20:30 мск стены патриаршего собора в Кубинке окрасили в цвета государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу.

Исторически красный цвет на половнике означал державность, синий – иконографический цвет Богородицы, под Покровом которой находится Россия и белая - свободу и независимость.

22 августа по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Впервые он был поднят на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главный храм ВС РФ
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