22.08.2020 (23:00)
Подсветка цветов флага РФ украсила Главный храм ВС РФ
Стены главного храма ВС РФ в Подмосковье раскрасили в цвета российского триколора в субботу вечером в честь Дня Государственного флага РФ.
В этот день в 20:30 мск стены патриаршего собора в Кубинке окрасили в цвета государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу.
Исторически красный цвет на половнике означал державность, синий – иконографический цвет Богородицы, под Покровом которой находится Россия и белая - свободу и независимость.
22 августа по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Впервые он был поднят на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.
Новости по теме:
Метки: