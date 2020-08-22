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22.08.2020 (21:30)

Военнослужащие Дальней авиации отпраздновали День Государственного флага РФ

В Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации прошло празднование Дня Государственного флага Российской Федерации.

Мероприятия начались с торжественного построения и поднятия Государственного флага России под сопровождение оркестра соединения и исполнения Гимна Российской Федерации.

"Флаг - символ государственности, неразрывно связан с историей страны. Он имеет более чем 300-летниюю историю. Пусть наш Государственный флаг гордо реет над стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане великой страны. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину. Счастья, мира и благополучия!" - обратился к личному составу командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Наиболее отличившиеся военнослужащие и лицам гражданского персонала были поощрены командованием - им были вручены грамоты, медали и ценные подарки за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

В торжественном мероприятие приняли участие ветераны авиаторы, а также депутаты Самарской областной думы, которые специально приехали в соседнюю область, чтобы поздравить военнослужащих с этим знаменательным днем.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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