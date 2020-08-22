22.08.2020 (20:45)

Экскурсию для иностранных разведчиков провели в Новосибирском высшем военном командном училище

Сегодня начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Сергей Марковчин провел ознакомительную экскурсию по учебному заведению для участников международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

Участникам международных соревнований рассказали об истории образования училища, подвигах Героев-выпускников. Также иностранные разведчики ознакомились с экспозициями музея учебного учреждения, посетили парк военной техники, где им была предоставлена возможность познакомиться с военной техникой, различными видами стрелкового вооружения.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейский международных игр - 2020 пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

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