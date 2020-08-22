Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.08.2020 (20:45)

Экскурсию для иностранных разведчиков провели в Новосибирском высшем военном командном училище

Сегодня начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Сергей Марковчин провел ознакомительную экскурсию по учебному заведению для участников международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

Участникам международных соревнований рассказали об истории образования училища, подвигах Героев-выпускников. Также иностранные разведчики ознакомились с экспозициями музея учебного учреждения, посетили парк военной техники, где им была предоставлена возможность познакомиться с военной техникой, различными видами стрелкового вооружения.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейский международных игр - 2020 пройдет с 23 августа по 5 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). В нем примут участие военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса и Конго.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Иностранные участники конкурса «Отличники войсковой разведки» получили памятные подарки
Иностранные команды знакомятся с порядком прохождения этапов конкурса АрМИ-2020 «Отличники войсковой разведки» в Новосибирской области
Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки» посетили музей и часовню Дома офицеров Новосибирского гарнизона
Военнослужащие Южной Осетии впервые примут участие в конкурсе «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2020

Метки:
Отличники войсковой разведки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false