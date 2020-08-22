22.08.2020 (20:30)

Открытие Армейских международных игр в Республике Беларусь пойдут в Брестской крепости

23 августа в Республике Беларусь на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» состоится торжественная церемония открытия международных конкурсов «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием» в которых примут участие команды из 7 стран.

Российскую команду на международных соревнованиях мастеров меткой стрельбы представят победители всеармейского этапа конкурса – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского из Благовещенска, а также военнослужащие Восточного военного округа. Кроме того, на внеконкурсной основе в международных соревнованиях лучших снайперов принимают участие команды ДОСААФ России и еще женская команда снайперов Республики Беларусь.

На состязаниях среди групп спецназа Россию будут представлять десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

В состав российской команды связистов вошли представителей видов и родов войск, Западного военного округа, а также курсанты Военной академии связи имени С.М. Буденного.

Международные соревнования «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и пройдут на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, конкурс «Уверенный прием» в г. Минске и продлятся до сентября.

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