Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.08.2020 (20:30)

Открытие Армейских международных игр в Республике Беларусь пойдут в Брестской крепости

23 августа в Республике Беларусь на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой» состоится торжественная церемония открытия международных конкурсов «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием» в которых примут участие команды из 7 стран.

Российскую команду на международных соревнованиях мастеров меткой стрельбы представят победители всеармейского этапа конкурса – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского из Благовещенска, а также военнослужащие Восточного военного округа. Кроме того, на внеконкурсной основе в международных соревнованиях лучших снайперов принимают участие команды ДОСААФ России и еще женская команда снайперов Республики Беларусь.

На состязаниях среди групп спецназа Россию будут представлять десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

В состав российской команды связистов  вошли представителей видов и родов войск, Западного военного округа, а также курсанты Военной академии связи имени С.М. Буденного.

Международные соревнования «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и  пройдут на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, конкурс «Уверенный прием» в г. Минске и продлятся до сентября.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Российские воины - связисты продолжают усердную подготовку к участию в международном конкурсе «Уверенный приём»
Российские снайпера провели пристрелку нового белорусского оружия
Участники конкурса «Полярная звезда» выполнили пристрелку оружия
В конкурсе АрМИ-2020 «Полярная звезда» определили очередность выступления

Метки:
Снайперский рубеж , Уверенный прием , Полярная звезда
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false