22.08.2020 (20:00)

Экипажи химической разведки королевства Камбоджа и Республики Мозамбик сдали зачёты на допуск к участию международном конкурсе «Безопасная среда» и представят свои страны на соревнованиях

На полигоне учебного центра Военной академии РХБ защиты Песочное (Ярославская область) экипажи химической разведки королевства Камбоджа и Республики Мозамбик сдали зачёты на допуск к участию в международном конкурсе «Безопасная среда» и представят свои страны на соревнованиях. В международных состязаниях «Безопасная среда» впервые за всю историю АрМИ выступят сразу девять стран. На трасах полигона на машинах химической разведки будут также соревноваться команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Военнослужащие королевства Камбоджа и Республики Мозамбик освоили российскую военную технику РХБ защиты – машин химической разведки РХМ-4 и провели тренировку по экстремальному вождению на полигоне учебного центра Военной академии РХБ защиты «Песочное».

Для коллег из Лаосской Народно-Демократической Республики, королевства Камбоджа и Республики Мозамбик российские военнослужащие провели комплекс специальных занятий с демонстрацией возможностей широкой линейки специальной военной техники войск РХБ защиты, в том числе машин химической разведки. После этого для всех участников конкурса был проведен мастер-класс по экстремальному вождению бронетехники.

Трассы полигона, максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В зоне условной ЧС расчётам предстоят соревнования на сверхпредельных скоростях. По замыслу состязаний, специалисты РХБ-защиты проведут разведку района в зоне условной техногенной аварии. Расчёты из семи стран выполнят задачи на труднопроходимых участках местности: отберут пробы грунта, растительности и воды, обнаружат источники радиоактивного излучения, определили тип отравляющего вещества, преодолели огненно-штурмовую полосу.

Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

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