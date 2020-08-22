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22.08.2020 (19:15)

Российские воины - связисты продолжают усердную подготовку к участию в международном конкурсе «Уверенный приём»

На полигоне Уручье команда, представляющая Вооруженные Силы Российской Федерации продолжает усердную подготовку к участию в международном конкурсе «Уверенный приём», который впервые пройдет в Республике Беларусь в рамках VI Армейских международных игр.

Ранее команды из России и Республики Таджикистан получили комплект вооружения и специальной техники для подготовки к завершающему этапу соревнований.

Сегодняшний день для экипажа командно-штабной машины (КШМ) P-142Н, которому предстоит отстаивать честь страны в «Военизированной эстафете», начался с инструктажа по соблюдению требований безопасности. По его завершению, российские военнослужащие прибыли на территорию спортивно-стрелкового комплекса им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, где проверили комплектность и готовность вооружения. Осуществив выверку прицельных приспособлений, войны - связисты выполнили пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою.

Далее участники военизированной эстафеты, провели «обкатку» КШМ P-142Н, в ходе которой, выполнили нормативы по вождению и развёртыванию аппаратной.

Параллельно с экипажем уже на территории комплекса ДОССАФ, радиотелеграфисты повторили упражнение по приёму на слух и передачи сообщений с использованием телеграфного кода Морзе.

Справочно:

Международный конкурс «Уверенный приём» пройдет с 23 августа по 5 сентября впервые в столице Союзного государства, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В российскую команду, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса, вошли представители видов и родов войск, Западного военного округа, а также курсанты Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Уверенный прием
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