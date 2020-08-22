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22.08.2020 (18:45)

Первым на международном конкурсе «Кубок моря-2020» выступит экипаж мак «Махачкала» Каспийской флотилии

Сегодня, на главной военной морской базе «Пута» ВМС Азербайджанcкой Республики состоялась жеребьевка команд стран-участниц Международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020». 

По решению судейской комиссии, жеребьевка была проведена на все этапы конкурса. Таким образом, команда Российской Федерации даст старт состязаниям и первой покажет свое мастерство в стрельбе по плавающей мине. Также, по результатам жеребьевки экипаж мак «Махачкала» первым выступит на всех этапах конкурса, за исключением этапа с артиллерийской стрельбой по воздушной цели.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 25 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Каспийская флотилия , Кубок моря
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