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22.08.2020 (18:15)

Участники международного конкурса «Безопасный маршрут» посетили Нижегородский кремль

Для участников международного конкурса «Безопасный маршрут», проводимого в рамках Армейских международных игр – 2020, была проведена обширная краеведческая экскурсия по Нижегородскому кремлю.

В мероприятии приняли участие представители команд-участниц от России, Республики Беларусь и Узбекистана.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель командира батальона по военно-политической работе 210-го межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск майор Максим Кинчин рассказал, что для военнослужащих, принимающих участие в конкурсе, спланирован ряд культурно-досуговых мероприятий на территории Нижегородской области.

Также участники международного конкурса посетили памятник Героя Советского Союза лётчика-испытателя Валерия Чкалова, совершившего первый беспосадочный перелёт через Северный полюс.

Спустились по монументальной Чкаловской лестнице, соединяющей Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные Нижнего Новгорода. Лестница построена в виде восьмёрки и состоит из 560 ступеней.

У подножья Чкаловской лестницы, на Нижне-Волжской набережной ознакомились с историей катера "Герой", установленного на огромном постаменте. Катер принимал участие в боях как Гражданской войны, так и в битве под Сталинградом.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Безопасный маршрут
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