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22.08.2020 (17:45)

Иностранные участники конкурса «Отличники войсковой разведки» получили памятные подарки

Сегодня капитаны команд разведывательных подразделений международного конкурса «Отличники войсковой разведки» получили памятные подарки с символикой армейских игр.

В Новосибирске главный судья международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» генерал-майор Алексей Белоусов в торжественной обстановке вручил капитанам команд подарки с символикой армейских международных игр.

Кроме того, начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Сергей Марковчин преподнес иностранным военнослужащим подарки, приуроченные к празднованию 75-летия Великой Победы.

Торжественная церемония открытия конкурса «Отличники войсковой разведки» состоится 23 августа на территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.

За звание лучших разведчиков на международных соревнованиях будут сражаться военнослужащие из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Конго и Лаоса. Отстаивать честь России на конкурсе будут курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Отличники войсковой разведки
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