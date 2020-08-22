22.08.2020 (17:30)

Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» подготовили технику к состязаниям под Саратовом

Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр-2020 на полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовской области подготовили автомобильную технику к соревнованиям.

Военнослужащие из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и России провели контрольный осмотр автомобилей УРАЛ-43206, заменили технические жидкости, масла, заправили технику дизельным топливом. Ежедневно после каждого дня соревнований экипажи будут выполнять техническое обслуживание и подготовку автомобилей к следующему этапу соревнований.

Соревнования пройдут с 25 августа по 3 сентября на базе 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.

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