22.08.2020 (18:00)

Мировой рекорд установлен курсантами на тренировке при подготовке к международному конкурсу «Безопасная среда»

На полигоне «Песочное», расположенного на границе Костромской и Ярославской областей, экипаж химической разведки Вооружённых сил Российской Федерации на тренировке установил новый мировой рекорд по преодолению огненно-штурмовой полосы.

Примечательно, что новый рекорд установили курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Ранее, при подготовке к международному конкурсу «Безопасная среда» в присутствии судей военнослужащим из России удалось обнаружить радиоактивный объект за 35 секунд. Даже победители «АрМИ-2019», которым принадлежит предыдущий рекорд, выполняли данный норматив на две секунды дольше.

На трасах полигона на машинах химической разведки будут соревноваться команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик.

Международный конкурс «Безопасная среда-2020» пройдет в августе с.г. на полигоне «Песочное» в период с 23 по 29 августа на границе Костромской и Ярославской областей.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета». Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдут огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки водителям разведывательных химических машин РХМ-4 предстоит продемонстрировать навыки вождения специальной техникина замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице