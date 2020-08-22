22.08.2020 (17:15)

Программа мероприятий празднования Дня рождения российской тельняшки началась с открытия выставки тельняшек в Центральном военно-морском музее

Первый аккорд празднования прозвучал в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого, открывшем временную выставку «Символ храбрости матросской», посвященной Дню рождения российской тельняшки.

В ее открытии наряду с гостями и сотрудниками музея принял участие давний друг ЦВММ, лидер петербургского творческого объединения «Митьки» Дмитрий Шагин. Именно ему, вместе с хранителем фонда моделей кораблей ЦВММ капитаном первого ранга Евгением Мульгиным была предоставлена честь поднять флаг праздника.

Приветствуя участников церемонии открытия выставки, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай отметил, что музей уже с 2014 года празднует День рождения российской тельняшки и сегодняшняя выставка не только знак возвращения ЦВММ после длительного карантина к нормальной работе, но и своеобразный старт празднования Дня тельняшки на флотах и флотилиях.

Директор ЦВММ предложил также включить в план научной работы музея исследования на тему рождения российской тельняшки, что станет хорошим подспорьем при организации будущих выставок и посвященных ей торжеств.

Заместитель директора ЦВММ по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов в своем выступлении подчеркнул, что представляемая в год 75-летия Великой Победы выставка посвящена, прежде всего, героям, которые и принесли нам эту Победу. Особый интерес, сказал Сергей Курносов, представляют бережно сохраненные в фондах ЦВММ тельняшки Героев Советского Союза И. А. Тесленко, Н. Я. Медведева и А. С. Морухова.

Не менее интересны и представленные на выставке военные фотографии А. И. Бродского, отца будущего нобелевского лауреата, поэта Иосифа Бродского. Александр Иванович прошел всю войну фронтовым фотокорреспондентом. Его снимки запечатлели ход военных операций, суровый быт войны и лица ее участников. Военкор Александр Бродский с ноября 1944-го по март 1948 года работал заведующим фотолабораторией Центрального военно-морского музея. В коллекции музея более полутора тысяч его фотографий и негативов, большинство из которых ранее не публиковалось. Учитывая эту историческую связь, коллектив музея издал в этом году альбом военных фотографий Александра Бродского «География Победы».

Успехов выставке и празднику пожелал один из инициаторов его проведения, главный Митек страны ? Дмитрий Шагин.

- Тельняшка всегда была и остается символом свободы и братства, одним из главных символов нашего города, - сказал Дмитрий Шагин.

После завершения церемонии открытия выставки ее кураторы - главный художник ЦВММ Вадим Сергеев и ведущий методист музея Андрей Руденко провели первую экскурсию по ее экспозиции.

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