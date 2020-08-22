22.08.2020 (17:00)

Военнослужащие ЗВО установили памятник Герою Советского Союза генералу армии Ивану Федюнинскому на границе с Евросоюзом

Военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, установили памятник Герою Советского Союза генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому в городе Ивангород, расположенном на границе с Эстонией.

В ходе торжественного митинга мотострелки возложили цветы к основанию памятника и произвели салют из стрелкового оружия, а также прошли торжественным маршем перед установленным монументом.

Проект памятника был разработан военнослужащими бригады совместно с руководством проекта «Аллея российской славы». Бюст генерала армии Федюнинского установлен на мраморном основании. Герой Советского Союза изображен в парадном мундире образца послевоенного времени. На постаменте также размещена информация о годах жизни генерала, занимаемых им должностях, об участии Ивана Ивановича в войнах и вооруженных конфликтах.

Герой Советского Союза генерал армии Иван Иванович Федюнинский родился 17 июля 1900 года в деревне в районе Свердловской области.

В Великую Отечественную войну в 1941 году командовал стрелковым корпусом, 32-й армией, 42-й армией, Ленинградским фронтом, затем – 54-й армией. В декабре 1943 года Иван Иванович назначен командующим 2-й ударной армии под Ленинградом, наносившей удар с Ораниенбаумского плацдарма. Позднее, в первой половине февраля 1944 года, 2-я ударная армия вела тяжёлые бои за Нарву, в которых не удалось занять город. Нарва была освобождена 26 июля 1944 года в ходе Нарвской операции. Наступление велось с плацдарма, впоследствии получившем название "Федюнинский плацдарм".

Награждён четырьмя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, двумя орденами Кутузова I степени, орденами Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалями, а также иностранными орденами и медалями.

За умелое управление полком, проявленное мужество и героизм в боях с японцами на реке Халхин-Гол (1939) И.И. Федюнинскому присвоено звание Героя Советского Союза.

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