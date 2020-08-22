22.08.2020 (16:45)

Дом офицеров ЦВО отметил День госфлага четырехчасовым творческим марафоном и африканскими ритмами

"Ярмарка творческих инициатив" состоялась на открытой площадке перед домом офицеров Центрального военного округа. На протяжении четырех часов непрерывно выступали коллективы Дома офицеров и другие творческие объединения округа, исполнив русскую народную музыку, джаз, различные танцевальные номера.

Все зрители, которые присутствовали на площадке, имели возможность подойти и записаться в творческие коллективы, которые будут работать на базе Дома офицеров в текущем сезоне. Наибольшее внимание гостей привлекло выступление коллектива барабанщиков, который сыграл африканские ритмы.

В настоящее время Дом офицеров ЦВО осуществляет культурно-воспитательную, военно-массовую, информационно-пропагандистскую, культурно-творческую и культурно-досуговую работу. При нем действуют военно-исторический зал, культурно-художественный отдел, возрождается школьно-курсовая сеть. Есть несколько залов, в том числе большой концертный на 850 мест. Кроме того, при доме офицеров создан Общественный совет по патриотическому воспитанию военнослужащих Екатеринбургского гарнизона и молодежи города.

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