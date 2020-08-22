22.08.2020 (16:30)

Более 20 образцов артиллерийского вооружения будет представлено на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

Более 20 образцов современного артиллерийского вооружения будет представлено на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге.

Посетители форума увидят последнюю модификацию самоходной 152-мм гаубицы «Мста-С» производства уральского предприятия «Уралтрансмаш». Гаубица обладает автоматизированной системой управления огнем и увеличенной прицельной скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

В экспозиции также будут представлены другие модернизированные образцы артиллерийского вооружения: противотанковый комплекс «Конкурс», крупнокалиберные самоходные артиллерийские установки «Хоста», «Вена», «Гвоздика», «Акация», реактивные системы залпового огня «Град», средства артиллерийской разведки.

В этом году организаторы на треть увеличили состав статической экспозиции современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). На площадке форума можно будет увидеть свыше 150 новых и модернизированных образцов ВВСТ родов и видов войск, имеющихся на вооружении российской армии.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона "Свердловский" с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная "Гонка Героев", в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

Добраться до площадки форума можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере заполнения. Для удобства автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

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