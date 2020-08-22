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22.08.2020 (16:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев урок мужества, посвященный 76-ой годовщине Ясско-Кишиневской операции.

В рамках лекции военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали юнармейцам о Ясско-Кишиневской операции, которая является одной из самых успешных советских операций во время Великой Отечественной войны. Военнослужащие отметили, что в данной операции принимала участие 59-ая гвардейская стрелковая Краматорская дивизия, преемницей которой является ОГРВ ПРРМ.

На Кицканском плацдарме, откуда началась Ясско-Кишиневская операция, расположен Обелиск воинской славы, который увековечивает память советских войск, принимавших участие в освобождении Молдавии. Военнослужащие ОГРВ ПРРМ периодически организовывают экскурсии для юнармейцев на Кицканский плацдарм, чтобы возложить цветы к Обелиску.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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