22.08.2020 (16:00)

Во Владимирской области пройдёт международный этап конкурса «Открытая вода» Армейских международных игр 2020

На полигоне «Вантовый» (г.Муром, Владимирская обл.) состоится международный конкурс понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр.

В финальных состязаниях встретятся команды от Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая. В шести этапах конкурса военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Конкурс проходит в створах реки Ока, ширина которой в данном месте достигает 500 м, глубина – до 10 м, скорость течения 1,5 м в секунду.

Конкурс проводится в условиях повышенных противоэпидемиологических мер: площадки проведения этапов и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 25 августа в 11.00, финальные состязания, награждение победителей и закрытие конкурса – 2 сентября.

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