22.08.2020 (15:45)

Российская команда военных автоинспекторов первая выйдет на старт международного конкурса «Дорожный патруль»

Сегодня в штабе конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 на полигоне «Кокандский» вооруженных сил Республики Узбекистан прошла жеребьевка, на которой была определена очередность выступления на состязании.

В жеребьевке принимали участие представители команд военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана.

В командной гонке Россия первой выйдет на старт, после неё выступят команды из Белоруссии и Узбекистана. Очередность проведения индивидуальных заездов также была определена жеребьевкой. Заезды будут проводиться на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

В ходе проведения жеребьевки участников конкурса поприветствовал Заместитель министра обороны Республики Узбекистан полковник Нарбаев Алишер Тухтаевич. В своем выступлении перед участниками он заявил, - «В таком формате, в нашей стране мы встречаемся с вами в первые, и очень хочется надеяться, что наша с вами встреча будет плодотворной, взаимополезной и оставит у команд – участниц самые приятные впечатления».

«Проведение данного конкурса - это не только военно-спортивные состязания, но и развитие партнёрских отношений, укрепление доверия и взаимопонимания между братскими Вооруженными Силами. Очень важно, чтобы на наших состязаниях присутствовал дух здорового соперничества, дружбы, взаимопомощи и справедливого судейства», - сказал заместитель министра оборонного ведомства Узбекистана.

«Желаю всем участникам высоких военно-профессиональных достижений, которые Вы бы смогли применит на благо наших государств и народов», - заключил полковник Алишер Нарбаев.

За время подготовки российская команда, участвующая в конкурсе, провела более 5 раздельных тренировок, в ходе которых военные автоинспекторы выполнили более 40 нормативов и отработали более 30 часов вождения на переданных в пользование автомобилях.

Конкурс «Дорожный патруль» разделяется на два этапа: первый этап - «Соревнование специалистов» - экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка; второй этап – «Военно-техническая эстафета» включающий в себя командную гонку. Длина трассы составляет 5 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

В международном конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года.

Соревнования будут проводиться с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса. Страна-соорганизатор предоставляет командам технику и все виды обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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