22.08.2020 (15:30)

Судейская коллегия конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» провела жеребьевку, в ходе которой команды-участницы определили очередность выступления на конкурсе

Судейская коллегия соревнований «Мастера автобронетанковой техники» Армейских международных игр-2020 провела жеребьевку конкурса, определив последовательность выступления команд на всех этапах соревнований.

Первыми выйти на трассу соревнований на каждом из этапов международного конкурса по результатам жребия предстоит сборной команде Китайской Народной Республики. Вторыми предстоит выступать военным водителям из Узбекистана, а третьими трассу будут занимать представители Беларуси. Завершать соревновательную программу каждого из четырех этапов выпало сборной команде России.

Кроме того, вне зачета на трассе конкурсе выступит команда ДОСААФ России.

Конкурс «Мастера автобронетанковой техники» пройдет на базе военного полигона центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и будет состоять из 4 этапов: индивидуальной гонки, гонки капитанов, соревнования экипажей мастерских и командной эстафеты. Победу в конкурсе одержит команда, все экипажи которой смогут пройти трассу «Командной эстафеты» с наименьшим общим временем. По итогам тренировочных заездов лучшее время показали военные водители из Китая и России.

Соревнования военных автомобилистов в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» проходят с 23 по 29 августа в Воронежской области.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз. Места проведения конкурса расположены на военных полигонах 5 стран — России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

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