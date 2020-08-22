Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.08.2020 (15:15)

Западный военный округ отмечает 156-ю годовщину формирования

Сегодня личный состав Западного военного округа отмечает 156-ю годовщину формирования округа, в соединениях и воинских частях состоялись торжественные построения, лучшие военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами.

«Свой профессиональный праздник военнослужащие ЗВО, как и положено, встречают на полигонах, лагерных сборах, занятиях по боевой подготовке и боевом дежурстве. Западный военный округа всегда будет гарантом стабильности и мира на западном направлении», - сказано в поздравлении военнослужащим от командующего войсками Западного военного округа Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлева.

Западный военный округ, являющийся правопреемником Ленинградского (Петербургского, Петроградского) и Московского военных округов, берет начало от издания 10 (22) августа 1864 года приказа Военного министра об образовании военно-окружных управлений. 1 сентября 2010 г. управления ЛенВО и МВО были переформированы в объединённое стратегическое командование Западного военного округа.

В настоящее время в боевой состав Западного военного округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части. На вооружении войск округа новейшая боевая техника: танки Т-90 и Т-72Б-3М, бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», многоцелевые самолёты Су-35С, вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-28Н и др. 

Войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На учениях военнослужащие общевойсковой армии ЗВО эвакуировали более 100 единиц подбитой техники из под огня условного противника
На западе России военнослужащие подразделений связи ЗВО подняты по тревоге
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по специальной подготовке
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие во втором этапе чемпионата по ловле рыбы фидером

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false