22.08.2020 (15:15)

Западный военный округ отмечает 156-ю годовщину формирования

Сегодня личный состав Западного военного округа отмечает 156-ю годовщину формирования округа, в соединениях и воинских частях состоялись торжественные построения, лучшие военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами.

«Свой профессиональный праздник военнослужащие ЗВО, как и положено, встречают на полигонах, лагерных сборах, занятиях по боевой подготовке и боевом дежурстве. Западный военный округа всегда будет гарантом стабильности и мира на западном направлении», - сказано в поздравлении военнослужащим от командующего войсками Западного военного округа Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлева.

Западный военный округ, являющийся правопреемником Ленинградского (Петербургского, Петроградского) и Московского военных округов, берет начало от издания 10 (22) августа 1864 года приказа Военного министра об образовании военно-окружных управлений. 1 сентября 2010 г. управления ЛенВО и МВО были переформированы в объединённое стратегическое командование Западного военного округа.

В настоящее время в боевой состав Западного военного округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части. На вооружении войск округа новейшая боевая техника: танки Т-90 и Т-72Б-3М, бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», многоцелевые самолёты Су-35С, вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-28Н и др.

Войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге.

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