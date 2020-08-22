Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.08.2020 (15:00)

Над главной базой Северного флота поднят огромный триколор

Сегодня в честь Дня государственного флага Российской Федерации в главной базе Северного флота - городе Североморске на флагштоке мыса Алыш был поднят огромный российский триколор. Размеры полотнища 4 на 6 метров. Флаг был специально изготовлен для подъёма в дни торжеств. Право поднять самый большой государственный флаг было предоставлено городским волонтёрам, которые уже полгода занимаются оказанием помощи пожилым людям в условиях сложной эпидемической обстановки и другими общественно полезными делами.

Государственные флаги вместе с Андреевскими флагами и флагами расцвечивания были сегодня торжественно подняты на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения в базах Северного флота.

Накануне праздника с личным составом кораблей и береговых частей Северного флота проведены занятия по истории создания российского триколора, который был введён в эпоху Петра Великого именно, как государственный флаг, который поднимали на российских судах.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Армия ВВС и ПВО Северного флота воспитает ялтинскую молодёжь
Корабли арктической группировки Северного флота в Дудинке открыты для посещения жителями Таймыра
Экспедиционный отряд Северного флота подтвердил открытие российскими школьниками нового острова в заливе Вилькицкого
Северный флот готовится к обеспечению испытаний новейших малых ракетных кораблей

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false