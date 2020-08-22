Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.08.2020 (14:30)

Более 8 тыс. порций солдатской каши планируют приготовить военные повара на МВТФ «Армия-2020» под Самарой

В Самарской области военные повара планируют приготовить более 8 тыс. порций солдатской каши для гостей Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет на Рощинском полигоне Самарской области.

На территории форума будут функционировать две полевые автомобильные кухни ПАК-200М3 на базе автомобиля КамАЗ и прицепно-блочная кухня КПБМ, на которых военные повара приготовят свыше 300 килограмм гречневой каши с мясом, более 1 тонны чая и 200 килограмм хлеба, испеченного на полевых хлебопекарнях. Еда будет приготовлена с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, а посетители форума будут ее получать в одноразовую пластиковую посуду.

В Самарской области МВТФ «Армия-2020» пройдет с 27 по 29 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа будут работать с 11:00. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии, а также сдать нормативы по комплексу ГТО и военно-спортивному комплексу.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военная полиция и сотрудники ВАИ Самарского гарнизона обеспечат правопорядок на форуме «Армия-2020» в Самарской области
Российские военнослужащие в Таджикистане отпраздновали День Государственного флага РФ
Российские артиллеристы в Таджикистане отработали приемы скоростного вождения на штатной технике
Военные медики ЦВО развернули полевой госпиталь в ходе учения в Челябинской области

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false