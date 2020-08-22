22.08.2020 (14:00)

Связисты Балтийского флота восстановили условно нарушенную связь в ходе учения

Военнослужащие подразделений связи в рамках проведения планового учения в полевых условиях оперативно восстановили связь, вышедшую из строя в ходе боевых действий с условным противником.

На учение, проходившее на одном из полигонов в Калининградской области, привлекались около 200 военных связистов, было задействовано более 20 единиц современной техники.

В ходе учения военнослужащие развернули полевой узел связи и приступили к выполнению задач по предназначению. Согласно замыслу учения, при ведении боевых действий техника связи получила повреждения и была выведена из строя.

Выход из строя средств связи был имитирован различными способами, в том числе - отсоединением кабелей и проводов, отключением электропитания. Кроме того, некоторые машины, согласно вводным, были условно поражены артиллерией противника.

Связисты в кратчайшие сроки выявили и устранили неисправности в работе средств связи, использовали резерв техники, взамен условно уничтоженной и своевременно восстановили связь с подразделениями.

Также в ходе мероприятия военнослужащие организовали бесперебойную связь с кораблями флота на удалении до 300 км, выполнили свыше 20 нормативов по приему и передаче информации, развертыванию машин связи.

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