Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.08.2020 (13:45)

На конкурсе «Десантный взвод-2020» определена международная судейская коллегия

Сегодня, в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении, на брифинге с представителями команд стран-участниц конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» определена судейская коллегия и вручены сертификаты на право судейства Международного конкурса «Десантный взвод - 2020».

В ходе брифинга судьи обсудили положение о конкурсе, перечень нарушений за которые начисляются штрафные санкции в виде минут или баллов, а также проблемные и спорные вопросы по каждому этапу конкурса.

Всем судьям вручили нарукавные повязки и сертификаты на право судейства, а также разъяснили их права и обязанности.

Первый этап конкурса «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 километров стартует 24 августа с.г. в городе Пскове на вертолетной площадке «Шабаны» и площадке приземления «Кислово» в Псковской области.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Российские десантники выйдут четвертыми на старт «Десантного взвода»
Российская команда готовится к новым рекордам на международном конкурсе «Десантный взвод - 2020»
Впервые в истории конкурса «Десантный взвод» на торжественной церемонии открытия пройдут показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей «Рысь»
Почти весь медицинский персонал Псковского соединения ВДВ, задействованный в обеспечении международного конкурса «Десантный взвод», имеет боевой опыт

Метки:
Десантный взвод
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false