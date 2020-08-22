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22.08.2020 (13:30)

Российские десантники выйдут четвертыми на старт «Десантного взвода»

Сегодня, в зале для брифингов штаба конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проведена жеребьевка первого этапа конкурса.

Первыми на старт данного этапа, в котором десантники будут соревноваться в десантировании в составе взвода, быстром сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 км, выйдет команда десантников из Народно-освободительной армии Китая.

Вторыми на примет старт команда Алжира, третьими десантно-штурмовой взвод Сил специальных операций Республики Беларусь. Всего в этапе принимают участие 11 команд.

Российская команда выйдет четвертой на старт первого этапа конкурса.

Комментируя итоги жеребьевки, заместитель главного судьи конкурса полковник Вадим Говоров пояснил, что «жеребьевка проведена в строгом соответствии с положением о конкурсе, претензий и заявлений со стороны иностранных делегаций не поступило».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Десантный взвод
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