22.08.2020 (13:15)

Минобороны России на форуме «АРМИЯ-2020» проведет шахматный турнир с боевой стрельбой

Интеллектуальное военно-прикладное спортивное состязание с элементами боевой стрельбы проведут специалисты Минобороны России в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

«Интеллектуальный биатлон» будет включать в себя шахматный турнир в режиме блиц-игры и соревнование по стрельбе из стрелкового оружия. Количество боеприпасов каждый стрелок получает в зависимости от количества баллов, заработанных в шахматном турнире, в соответствии с весовым коэффициентом шахматных фигур, а победители и призеры состязания в личном и командном зачете определяются величиной суммы заработанных очков по результатам стрельбы.

Отборочные шахматные турниры пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в период с 25 по 27 августа, а этап боевой стрельбы состоится в Многофункциональном огневом центре 28 августа.

Как сообщили организаторы турнира в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны России, каждый вид спорта и шахматы и стрельба из стрелкового оружия широко известны в отдельности, они направлены на развитие и оценку двух, совершенно разных блоков качеств человека, так в шахматах - это интеллектуальные способности и логическое мышление, а в стрельбе - это глазомер, выдержка и координация движений. Однако, алгоритма, позволяющего соединить эти два испытания в одно комплексное состязание, ранее найдено не было.

Новый вид спортивных состязаний направлен на расширение функциональных возможностей соревнований по стрельбе из стрелкового оружия и шахматной игре, причем комплексно и одновременно по двум направлениям, а также на развитие военно-прикладных навыков, интеллектуальных способностей и логического мышления участников соревнований.

«Интеллектуальный биатлон» - это совершенно новый военно-прикладной вид спорта, способный значительно увеличить популярность как шахмат, так и стрельбы из стрелкового оружия, сочетая в себе ранее несовместимые виды спорта.

К участию в состязании допускаются посетители и гости форума «АРМИЯ-2020».

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ в «Интеллектуальном биатлоне» (шахматный турнир с боевой стрельбой)

«Интеллектуальный биатлон» или «Шахматный турнир с боевой стрельбой» (Далее - Интеллектуальный биатлон) способен значительно увеличить популярность как шахмат, так и стрельбы из стрелкового оружия, сочетая в себе ранее несовместимые виды спорта.

Данный вид спортивных состязаний направлен на расширение функциональных возможностей соревнований по стрельбе из стрелкового оружия и шахматной игре, причем комплексно и одновременно по двум направлениям, а также на развитие военно-прикладных навыков, интеллектуальных способностей и логического мышления участников состязания.

Общеизвестны, как отдельные виды спорта игра в шахматы и стрельба из стрелкового оружия.

Каждый в отдельности они направлены на развитие и оценку двух, совершенно разных блоков качеств человека, так в шахматах - это интеллектуальные способности и логическое мышление, а в стрельбе - это глазомер, выдержка и координация движений.

Однако, алгоритма, позволяющего соединить эти два испытания в одно комплексное состязание, ранее найдено не было.

Рассмотрим более подробно совершенно новый интеллектуальный военно-прикладной вид спорта.

«Интеллектуальный биатлон», как вид комплексного спортивного состязания, включает в себя шахматный турнир в режиме блиц-игры и соревнование по стрельбе из стрелкового оружия, причем количество боеприпасов каждый стрелок получает в зависимости от числа баллов, заработанных в шахматном турнире, в соответствии с весовыми коэффициентами шахматных фигур, а победители и призеры состязания в личном и командном зачете определяются величиной суммы заработанных очков по результатам стрельбы.

Команды состоят из четного и равного числа участников, как правило, от двух до восьми человек. Количество команд, участвующих в «Интеллектуальном биатлоне» не ограничено. Соперники шахматного турнира выбираются путем жеребьевки, при этом игра в шахматы между участниками одной команды запрещена.

Также допускаются и безкомандные версии игр «Интеллектуальный биатлон», где спортсмены соревнуются только в личном зачете, но количество участников при этом, также должно быть четным.

Организатор «Интеллектуального биатлона», на совещании с уполномоченными представителями команд, определяет численный состав команд, вид оружия и условия стрельбы, с указанием типов мишеней и дистанции до них. Для удобства проведения «Интеллектуального биатлона» создается группа с составом судей и руководителей на местах.

На первом этапе «Интеллектуального биатлона» участники соревнования проводят шахматный турнир в режиме блиц-игры, при котором устанавливается контроль времени до окончания партии 10 минут или менее каждому игроку.

По итогам шахматного турнира подсчитываются баллы за полученные в игре «трофеи», в соответствии с весовыми коэффициентами шахматных фигур, указанными в таблице, соответственно пешка-1, конь-2, слон-2, ладья-3, ферзь-5.

Максимально возможная сумма балов за поражение всех фигур противника, кроме короля, составляет 27 баллов.

За полную победу, то есть поставленный противнику «Мат», победитель шахматной дуэли зарабатывает сразу 30 (тридцать) баллов, независимо от числа и номенклатуры пораженных им в игре шахматных фигур.

Таблица 1. Весовые коэффициенты шахматных фигур

Наименование шахматной фигуры Весовой коэффициент шахматной фигуры Количество фигур одного цвета Итого Пешка 1 8 8 Конь 2 2 4 Слон 2 2 4 Ладья 3 2 6 Ферзь 5 1 5 Король бесценный 1 - Всего 16 27 Мат 30 3

На втором этапе состязания участники соревнуются в стрельбе из стрелкового оружия, причем количество боеприпасов каждый стрелок получает в зависимости от числа баллов, заработанных в шахматном турнире.

Формирование боекомплекта каждого участника перед стрельбой осуществляется из следующего расчета: за каждый балл выдается один патрон.

Перед выполнением стрельбы с участниками соревнований проводится инструктаж по требованиям безопасности, о чем делаются записи в ведомости инструктажа.

На огневом рубеже организатор «Интеллектуального биатлона» выставляет руководителя стрельбы.

Перед контрольной стрельбой каждому участнику предоставляется право, при его желании, сделать дополнительно по три пробных выстрела.

По окончании стрельбы, в зависимости от типа мишеней, ведется подсчет количества пораженных мишеней либо выбитых очков.

Победители и призеры «Интеллектуального биатлона» в личном и командном зачете определяются величиной суммы заработанных очков (баллов) по результатам стрельбы.

Помимо награждения итоговых победителей и призеров «Интеллектуального биатлона», допускается поощрение участников, ставших лучшими на промежуточных этапах соревнования.

«Интеллектуальный биатлон» способен значительно увеличить популярность как шахмат, так и стрельбы из стрелкового оружия, сочетая в себе ранее несовместимые виды спорта.

Принять участие в состязание может любой посетитель и гость Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Предварительная запись на турнир по телефону: 8(910)611-25-25, Елистратов Василий Васильевич.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице