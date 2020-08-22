22.08.2020 (13:00)

Определены победители конкурса на лучший инновационный проект «Прорыв в будущее»

Подведены итоги ежегодного конкурса «Прорыв в будущее». Инновационные проекты на конкурс представили молодые разработчики, ученые военных вузов и научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации, а также операторы научных рот.

Традиционно конкурс вызвал широкий интерес среди одаренной молодежи. Всего в этом году на конкурс было отобрано 59 работ из 13 городов России.

Решением конкурсной комиссии лучшим инновационным проектом в 2020 году определена «Инфракрасная система автоматической посадки беспилотных летательных аппаратов», разработанная для решения актуальной научно-технической задачи – автономной посадки беспилотных летательных аппаратов различного типа на слабооборудованные посадочные площадки в условиях подавления каналов управления и спутниковой радионавигации, в том числе ночью и в сложных метеоусловиях.

Второе место занял проект «Перспективный многофункциональный взрыватель с электронным блоком, залитым полимерной композицией с добавлением углеродных нанотрубок, обеспечивающий требуемую безотказность при пробитии прочных преград». Результатом работы явилось практическое решение задачи по разработке интеллектуального взрывателя и способа повышения его безотказности при пробитии прочных преград, основанного на применении полимерной композиционной заливки электронного блока с добавлением углеродных нанотрубок. Данный способ повышает эффективность действия боеприпасов в 1,2 раза, исключая несрабатывание взрывателей от контактных нагрузок.

Третье место присуждено научно-техническому проекту «Коррозионностойкий сборно-разборный трубопровод из композиционных материалов», основная цель которого является создание и обеспечение устойчивого функционирования сборно-разборных трубопроводов в системе МТО ВС РФ и сокращение потерь горючего при транспортировании по трубопроводу путем повышения конструктивной надежности линейной части трубопровода на основе коррозионностойких композитных труб.

Призеры и лауреаты конкурса представят свои проекты в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

СПРАВОЧНО:

Основными целями конкурса является выявление талантливых специалистов Вооруженных Сил и создание условий для внедрения новых научных результатов, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач.

Награждение победителей, призеров и лауреатов конкурса пройдет в ходе проведения Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Организатор конкурса – Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице