22.08.2020 (12:45)

Во Владивостоке определены победители всероссийских соревнований по морской робототехнике «Восточный бриз-2020»

Сегодня на базе водной станции ЦСКА во Владивостоке завершились третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2020» (Ранее «Аквароботех»). Из-за сложных погодных условий программа чемпионата была продлена на один день. В турнире принимали участие 19 команд, представляющих все флоты ВМФ России, Объединенный учебный центр Военно-Морского Флота, Росгвардию, силовые ведомства, разработчиков и производителей подводных роботизированных комплексов.

В соревнованиях были задействованы безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Команды демонстрировали возможности техники по выходу в заданную точку, выполнение подводных технических работ и преодоление сложной подводной полосы препятствий. Роботы выполняли задания по осмотру подводных коммуникаций, различных объектов, преодолевали боносетевые заграждения, обследовали подводную часть кораблей и осуществляли поиск предметов.

По итогам соревнований в номинации автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) легче 300 килограммов первое место заняла команда Тихоокеанского флота, выступавшая с аппаратом "Галтель". Лучшими в этой же номинации с АНПА тяжелее 300 килограммов стали специалисты Института проблем морских технологий ДВО РАН.

Среди телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) класса "А" лучшие результаты показала команда частей центрального подчинения Министерства обороны, в классе "Б" победителями стали специалисты из Севастополя.

Лучшими среди представителей организаций-разработчиков ТНПА класса "А" признана команда ФГБУ науки Институт проблем управления имени В.А.Трапезникова, которая представила аппарат «Водяной».

Победу в классах безэкипажных катеров праздновали Сахалинский Центр технического творчества молодёжи "Техносфера" и АО Концерн «Моринсис-Агат».

Главный судья соревнований заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв поздравил победителей с высокими результатами и отметил, что значимость подобных соревнований крайне высока, поскольку они дают возможность на практике оценить уровень подготовки расчетов уже эксплуатируемых на флоте аппаратов, поделиться опытом, познакомиться с перспективными разработками в сфере морской робототехники. По словам Королёва, морские роботы давно заняли своё достойное место в системе обороны государства и с успехом решают задачи разведки, мониторинга Мирового океана, охраны пунктов базирования сил, поиска и осмотра различных подводных объектов, в том числе протяженных трубопроводов, в ближней и дальней морских зонах. Он также выразил надежду, что Тихоокеанский флот, для обучения своих расчетов, получит в распоряжение новейший автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д», который 8 мая текущего года с борта спасательного судна ТОФ «Фотий Крылов», совершил глубоководное погружение на дно Марианской впадины.

Турнир по морской робототехнике проводятся в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова. Его организатором является Фонд перспективных исследований, при поддержке Министерства обороны России, коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, МЧС России, Министерства транспорта, Объединённой судостроительной корпорации, Росгвардии, Дальневосточного федерального университета и Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

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